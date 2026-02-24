Trump, Genelkurmay Başkanı'nın İran ile savaşa karşı olduğu iddiasını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile ilgili haberlere yanıt verdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'İran'la savaşa karşı olduğu' iddia edilen Genelkurmay Başkanı için, "Yalan haber medyasında General Caine'in İran'la savaşa girmeye karşı olduğu yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler yüzde yüz yanlıştır" ifadelerini kullandı.

İran'la ilgili kararın kendisine ait olduğunu ve bu ülkeye saldırma yönünde karar alırsa Caine'in buna uyarak çok iyi bir şekilde orduyu yöneteceğini belirten Trump, "General Caine, hepimiz gibi savaş görmek istememektedir ancak İran'a karşı askeri düzeyde karar alınırsa bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir" yorumunu yaptı.

"ANLAŞMA OLMAZSA İRAN İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR GÜN OLACAK"

Trump, Tahran yönetimine de "Kararı veren benim, anlaşma olmasını tercih ederim ama anlaşma olmazsa o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine'in ABD Başkanı Trump'ı İran'a karşı olası bir askeri harekatın uzun süreli bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyardığı öne sürülmüştü.

Axios haber sitesinin görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberde Caine'in Trump'a İran’a yapılacak saldırının önemli riskler taşıyabileceğini aktardığı iddia edilmişti.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmişti.

ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.