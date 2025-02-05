Zelensky, Putin ile karşılıklı görüşmeye hazır olduğunu açıkladı

İHA

İngiliz gazeteci Piers Morgan’a röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile karşı karşıya oturarak görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

"KESİNLİKLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Zelensky, "Eğer bu Ukrayna vatandaşlarına barışı sağlayabileceğimiz ve insan kaybı yaşamayacağımız tek seçenek ise o halde kesinlikle görüşmeye hazırım" dedi.

Diğer yandan Putin’e karşı kibar olmayacağını da ifade eden Zelensky, "Benim kendisine karşı tavrımın ne önemi olabilir? Ben kendisine karşı kibar olmayacağım. Ve kendisini düşmanım olarak görüyorum. Açıkçası, onun da beni düşman olarak gördüğüne inanıyorum" dedi.

ABD, SAVUNMA YARDIMINA SON VERİRSE NE OLUR?

Piers Morgan’ın Youtube kanalı üzerinden yayınlanan röportajda Zelensky, ABD’nin Ukrayna’ya savunma yardımlarını kesmesi senaryosunun gerçekleşmesi ihtimalini de değerlendirdi.

Zelensky şunları söyledi:

"Yardıma ihtiyaç çok büyük ve bugün itibarıyla yardımlar durmuş değil. Malzemeler geçen yıl ya da son bir buçuk yıl olduğu gibi gelmeye devam ediyor. Süreçler biraz yavaşladığında ve bazı şeyler zamanında ulaşmadığında bile, daha sonradan ulaştı ve bize savunma güçlerimizi destekleme ve düşmana karşı kendimizi savunma imkanı verdi"

"ABD’NİN DESTEĞİ OLMADAN TOPRAKLARIMIZIN BİR KISMINI KAYBEDEBİLİRİZ"

Ukrayna içinde daha fazla üretim hedeflediklerini ve 2025 yılı itibarıyla kullandıkları silahların yüzde 40’ının Ukrayna içinde üretildiğini ifade eden Zelensky şu ifadeleri kullandı:

"Bu bize tam bir huzur sağlamasa da en azından elimizin boş kalmayacağına dair moral veriyor. Elbette, ABD’nin desteği olmadan topraklarımızın bir kısmını kaybedebiliriz. Fakat bunun bazılarının düşündüğü ya da düşmanlarımızın beklediği kadar hızlı olmayacağını söyleyebilirim. ABD’nin Ukrayna’nın savunma kapasitesine katkısı yüzde 30 civarında. Yani bu yüzde 30’luk katkının olmaması durumunda neler olacağını siz de tahmin edebilirsiniz"

Amerikan yardımının kesilmesi halinde bu kararın Avrupa Birliği ülkelerini de etkileyeceğini ve böylelikle Avrupa’dan gelen yardımların da kesilmesiyle Ukrayna'nın silah kapasitesinin yüzde 30 değil en az yüzde 60 azalacağını ifade eden Zelensky, "Böylelikle toprak kaybetmemiz ve Putin’in zafer kazanmasına ilişkin risk elbette artacaktır" şeklinde konuştu.

"300 İLA 350 BİN RUS HAYATINI KAYBETTİ"

Rusya’nın savaştaki kayıplarına ilişkin bir soruya cevap veren Zelensky, Rusya’nın kaybının 300 ila 350 bin olduğunu söyledi. Zelensky, "Yaklaşık 300 ila 350 bin Rus öldürüldü. Kayıp olan çok sayıda kişi var. Tam olarak bilmiyorum fakat savaş alanında kaybolan Rus askeri sayısının 50 ila 70 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca 600 ila 700 bin civarında yaralıları var" dedi.

Ukrayna tarafında ölü sayısının 45 bin 100 olduğunu ifade eden Zelensky, yaralı sayısının ise 390 bin olduğunu duyurdu.

Zelensky, "Bizim tarafımızda da binlerce kayıp söz konusu fakat bunların ne kadarının esir ne kadarının kayıp olduğunu bugün için bilmiyorum" dedi.