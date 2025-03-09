Zelensky, Rus ordusunun son bir haftadaki saldırılarını açıkladı

AA

Ukrayna ile Rusya arasında gerilim sürüyor..

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi paylaştı.

1200 GÜDÜMLÜ BOMBA KULLANILDI

Zelenskiy, Rusların sadece son bir hafta içinde Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında 1200 güdümlü bomba ve farklı türden 80'den fazla füze kullandığını belirtti.

Ayrıca Rus ordusunun bu sürede ülkesine yaklaşık 870 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını aktaran Zelenskiy, Rusların bu İHA'larda yabancı menşeli bileşenler kullandığını vurguladı ve bu ülkeye yönelik yaptırımların artması gerektiğini savundu.

"ADİL BİR BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için müttefikleriyle çalışmaya devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Adil bir barışın ve güvenilir güvenlik garantilerinin sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.