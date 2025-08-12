Zelensky: Rusya yeni saldırılara hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, gün boyunca farklı ülkelerin liderleriyle savaşın sona ermesi için gerçekleştirdiği telefon görüşmeleriyle ilgili bilgi verdi.

"ŞİMDİYE KADAR RUSYA'DAN HERHANGİ BİR ADIM ATILMADI"

Konuştuğu liderlerle savaşın adil şekilde sona ermesi için gereken adımların atılmasını değerlendirdiklerini belirten Zelensky şöyle dedi:

"Birincisi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. İkincisi, Ukrayna'ya yönelik savaş meselesi sadece Ukrayna'nın katılımıyla çözülmelidir. Üçüncüsü, Rusya bu savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmalı. Şimdiye kadar Rusya'dan herhangi bir adım atılmadı"