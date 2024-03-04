Zelensky: Şubat ayından bu yana 15 Rus askeri uçağını düşürdük Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, "Şubat ayının başından bu yana Rusya 15 askeri uçağını kaybetti" dedi. Zelensky, teslimatlarda gecikme olmaması gerektiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinin şubat ayının başından bu yana toplam 15 Rus askeri uçağını düşürdüğünü iddia etti.

Zelensky, "Yalnızca bu hafta 7 Rus askeri uçağını düşürmeyi başardık." dedi.

Ukrayna lideri, ne kadar çok yeteneğe sahip olurlarsa, Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerdeki lojistiği yok ederek o kadar çok hayat kurtaracaklarını belirtti.

"Rusya 15 askeri uçağını kaybetti"

Düşürdükleri Rus uçaklarıyla ilgili Zelensky'den şu iddia geldi:

Şubat ayının başından bu yana Rusya 15 askeri uçağını kaybetti. Bu, onların kayıplarının doğru dinamiğidir.

"Kiev'in ihtiyaçlarını biliyorlar"

Ukrayna'nın ortaklarının Kiev'in ihtiyaçlarını bildiğini ifade eden Zelensky, bu konuda anahtarın "her şeyi uygulayacak siyasi irade" olduğunu vurguladı ve ekledi:

Eğer bu gerçekleşmezse tarihin en utanç verici sayfalarından birine dönüşecek. Rusya'nın kötülüğü zayıf kararlarla, teslimatlardaki gecikmelerle veya tereddütlerle teşvik edilmemeli.

Zelensky, Ukrayna ordusunun "saldırılara karşı" direndiğini ve ciddi topçu kıtlığına rağmen mevzilerini koruduğunu anlattı.

"Amerika'nın kararını bekliyoruz"

"Hayati önem taşıyan malzemeleri ve özellikle de Amerika'nın kararını bekliyoruz." diyen Zelensky, sözlerini şöyle tamamladı: