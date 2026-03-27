Küresel enerji krizi derinleşiyor: Akaryakıt kuyrukları uzadı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar ile İran’ın misillemeleri, dünya enerji piyasalarında ciddi bir belirsizlik yarattı.

Özellikle küresel petrol sevkiyatının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kapanmalar, petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı.

Savaşın İran ve Körfez bölgesindeki enerji altyapılarını hedef alması, arz endişelerini artırırken, bu durum kısa sürede dünya genelinde akaryakıt krizine dönüştü.

Birçok ülkede benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

FRANSA'DA TAŞIMACILAR SOKAĞA İNİYOR

Krizin Avrupa’daki etkileri giderek büyürken, Fransa’da kara yolu taşımacılığı sektörü hükümete karşı eylem hazırlığına başladı.

Avrupa Karayolu Taşımacılığı Örgütü (OTRE) Genel Temsilcisi Jean-Marc Rivera, hükümetle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirterek, sektöre doğrudan destek verilmemesi halinde protestoların başlayacağını açıkladı.

İlk etapta Lyon ve Clermont-Ferrand çevresinde başlaması planlanan eylemlerin, hafta başından itibaren ülke geneline yayılması bekleniyor.

UCUZ AKARYAKIT İÇİN ÜLKE DEĞİŞTİRİYORLAR

Enerji krizinin etkisiyle Avrupa’da ilginç bir tablo da ortaya çıktı.

İspanya hükümetinin akaryakıtta vergi indirimi kararı almasıyla birlikte Portekiz ve Fransa’dan birçok sürücü, sınırı geçerek daha ucuz yakıt almaya başladı.

İspanya’da KDV’nin yüzde 21’den yüzde 10’a düşürülmesi sonrası fiyatlar gerilerken komşu ülkelerde litre fiyatlarının daha yüksek kalması, sınır bölgelerinde yoğunluk oluşturdu.

Sürücüler depo başına yaklaşık 20 euroya kadar tasarruf edebiliyor.

ASYA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL

Krizin etkileri yalnızca Avrupa ile sınırlı kalmadı.

Filipinler enerji alanında olağanüstü hal ilan ederken; Tayland, Vietnam ve Güney Kore gibi ülkelerde yakıt tedarikinde ciddi aksamalar yaşandı.

Taipei’de vatandaşlar elektrikli araçlara ve toplu taşımaya yönelirken, bazı bölgelerde benzin istasyonlarında pompaların durduğu ve satışların geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

HİNDİSTAN'IN STOKLARI ERİYOR

Hindistan’da ise olası yakıt sıkıntısı söylentileri paniğe yol açtı.

Gujarat, Telangana ve Madhya Pradesh eyaletlerinde istasyonlar önünde metrelerce kuyruk oluşurken, satışların normalin 2-3 katına çıktığı açıklandı.

Bazı bölgelerde kuyrukların 500 metreyi aştığı belirtilirken, enerji krizinin toplumsal etkileri de dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Öte yandan Hindistan'da çekildiği iddia edilen bir başka videoda ise bir adamın, enerji krizi nedeniyle kıymete binen tüpüne taptığı ve dua ettiği görüldü.