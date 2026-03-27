Umreye giden kadın, Kabe'nin örtüsünü kesti

Türkiye'den vatandaşlar, umre için yola çıktı.

Umreye giden vatandaşlar, Kabe'yi görünce gözyaşlarını tutamıyor ve ellerini semaya açarak dua ediyor.

HATIRA OLSUN DİYE KABE'NİN ÖRTÜSÜNÜ KESTİ

Bu kez umreye giden Türk kafilesinde ilginç bir an yaşandı...

Türk kafilesiyle umreye giden ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, hatıra niyetiyle Kabe'nin örtüsünü makasla kesti.

GÖZALTINA ALINDI

Hatıra olması için Kabe'nin örtüsünü makasla kesen ve fark edilen kadın, bölgeye gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

ORTALIK KARIŞTI

Gözaltı işlemi sırasında ortalığın karıştığı görülürken, polise ise diğer vatandaşlar engel olmaya çalıştı.