Zelensky'den 'mücadeleye devam' mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya'nın ülkesinde işgal ettiği tüm toprakların kurtarılması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda savaşın 110 gününü değerlendirerek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bugün Donbas bölgesinde başarılı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

"Genel olarak binden fazla yerleşim yeri kurtarıldı"

Söz konusu 110 gün içinde ülkenin güney bölgelerinde yeniden kontrol sağladıklarını, Harkiv bölgesinin de büyük kısmını düşmanın elinden kurtardıklarını aktaran Zelensky, "Genel olarak, 1000'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı, işgalcilerin Ukrayna'nın güneyindeki saldırıları durduruldu." dedi.

"Savaşın bedeli Ukrayna için çok ağır"

Öte yandan, Ukraynalı askerlerin Donbas'ta da Rus güçlerine büyük kayıplar verdirdiklerini dile getiren Zelensky, "Donbas'taki muharebeler kesinlikle Avrupa'da ve Avrupa için düzenlenen en acımasız muharebelerinden biri olarak tarihe geçecek." diye konuştu.

AA'da yer alan habere göre ülkesinde devam eden savaşın sona ermesi için güçlü ve modern silahlara ihtiyaç duyduklarını belirten Zelensky, şunları kaydetti:

"Ve her gün ortaklarımızın dikkatini, sadece yeterli miktarda modern topçuların Ukrayna'ya avantaj sağlayacağına ve nihayet Ukraynalı Donbas'ta Rus saldırılarını sona erdireceğine çekiyoruz."

Zelensky, devam eden savaşta birçok sivilin ve çocuğun hayatı kaybettiğini vurgulayarak, "Ukrayna için bu savaşın bedeli çok ağır ve korkunçtur." değerlendirmesinde bulundu.

"İşgalcileri topraklarımızdan kovacağız" vurgusu

Rusya ile savaşta Ukrayna'daki cephe hattının 2 bin 500 kilometreyi geçtiğine dikkati çeken Zelensky, "devam etmek ve tüm topraklarını özgürleştirmekten başka seçenekleri olmadığının, işgalcileri topraklarından kovacaklarının" altını çizdi.

"Kırım Rusların huzura kavuşacağı bir toprak değil"

Zelensky, Rusya'nın işgal ve ilhak ettiği tüm toprakların özgürleştirilmesi için çaba sarf etmeye devam edeceklerini, bu topraklarda yaşayan insanlara Ukrayna'nın diğer bölgelerinde şimdi devam eden savaşla ilgili doğru bilgilerin verilmesi gerektiğini belirten Zelensky, "Onlara Ukrayna ordusunun mutlaka geleceğini söyleyin. Elbette Kırımımızı da özgürleştireceğiz. Ukrayna bayrağı yine Yalta, Sudak, Dzhankoy ve Yevpatoriya üzerinde dalgalanacak. Ve Kırım'da değerli topraklara el koyan her Rus yetkili şunu aklında tutmalı ki burası onların huzura kavuşacakları bir toprak değil." ifadelerine yer verdi.