Zelensky'den Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirme

AA

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim sürüyor..

Son yaşanan gelişmede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yazılı açıklama yapan Zelensky, Kiev bölgesindeki Buça kentinin Rus ordusundan geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçtiğini belirtti.

"UKRAYNA, KENDİ HALKININ YAŞAMI İÇİN MÜCADELE VERİYOR"

Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

Dünya, Rus işgalinin ne olduğunu gördü. Sokaklarda öldürülen insanlar, işkence gören insanlar. Sıradan evlerin avlularında bulunan mezarlar. Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor.

"BUÇA KURBANLARI" ANITINA ZİYARET

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Zelenskiy'nin, eşi ve hükümet yetkilileri ile Buça'daki "Buça Kurbanları" anıtını ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, törene, Belçika, İngiltere, Danimarka, Estonya, İzlanda, İspanya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya, Hırvatistan, Çekya ve İsveç parlamentolarının başkanları, yardımcıları ve milletvekillilerinin de katıldığı ifade edildi.

Buça'nın 33 gün boyunca Rus ordusunun kontrolünde kaldığı aktarılan açıklamada, "Rus saldırganlığı bu sürede 12'si çocuk 561 sivilin hayatına mal oldu." değerlendirmesi yer aldı.