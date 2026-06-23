Dünyadaki en tehlikeli yolları açıklandı: Bayburt da listede

Dünyanın dört bir yanından sürücüleri zorlayan, uçurum kenarındaki yollar ve keskin virajlar, BBC’nin hazırladığı yeni bir listeyle bir kez daha gündeme geldi.

Sürücüler için bir sınav olan bu rotalar, yüksek kaza riskleri ve zorlu hava koşullarıyla biliniyor.

Listede yer alan ve Sırpların "kara otoyol" dediği Ibar otoyolu, başkent Belgrad’ı diğer şehirlere bağlaması nedeniyle sürekli yoğun bir trafiğe sahip.

Hindistan’dan listeye giren Keylong-Kishwar ve Zojila Geçidi yolları ise yüksek dağ geçitlerinde bulunuyor ve bu yolların hiçbirinde uçuruma karşı koruyucu bir bariyer yer almıyor.

Türkiye'den Bayburt D915 listede

BBC’nin hazırladığı bu listede Türkiye’den ise Bayburt’ta bulunan D915 karayolu yer aldı. Dünyanın en korkutucu yollarından biri olarak tanımlanan D915, inişli çıkışlı yapısı ve keskin virajlarıyla biliniyor.

BBC’nin listesinde yer alan diğer tehlikeli yollar arasında Yeni Zelanda’dan Skippers Kanyon yolu, ABD’den James Dalton otoyolu, Pakistan’dan Joot yolu, Bolivya’dan Yungas yolu, Çin’den Sichuan-Tibet otoyolu ve Romanya’dan Transfagarașan yer alıyor.