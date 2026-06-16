Dünyaevine giren Dua Lipa'nın balayı kareleri gündem oldu

Magazin dünyasını sallayan evlilik...

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner kısa süre önce dünyaevine girdi.

Gözlerden ırak bir tören tercih eden çift bunun için Londra'yı tercih etti.

BALAYI İÇİN İTALYA'YA GİTTİLER

İkilinin balayı adresi için tercihi ise İtalya oldu.

Balayı için İtalya'nın gözde tatil rotalarına giden ikili, romantik kaçamaklarını sürdürürken paparazziler de peşlerini bırakmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDULAR

Günlerdir peş peşe yayımlanan balayı fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Özellikle çiftin en özel anlarının bile görüntülenmesi kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

HER KARELERİ SERVİS EDİLDİ

Callum Turner'ın duş aldığı karelerden teknedeki romantik anlara kadar her detayın basına yansıması da bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

Ünlü isimlerin özel alanlarının olmaması bir kez kullanıcıların ana tartışma maddelerinden biri haline geldi.