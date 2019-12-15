Dünyanın en güzel kadını seçildi

Her sene dünyanın en güzeli kadınının Miss World 2019, bu yıl İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlendi.

SON 12

Yarışmada son 12'ye Nijerya, Kenya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Nepal, Filipinler, Vietnam, Jamaika, Fransa, Rusya ve Cook Adaları'nın adayları kaldı. ​

DÜNYANIN EN GÜZELİ JAMAİKALI

Yarışmada 'dünyanın en güzeli' Jamaika'nın adayı 23 yaşındaki Toni-Ann Singh oldu. Toni- Ann'e tacını geçen senenin birincisi Vanessa Ponce de Leon taktı. ​

"LÜTFEN KENDİNİZE İNANIN"

Tacı takan Toni-Ann Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Jamaika ve dünyanın dört bir yanındaki kızlar, lütfen kendinize inanın. Lütfen hayallerinizi gerçekleştirecek kadar değerli ve haklı olduğunuzu bilin. Bu taç benim değil, sizin. Sizin bir amacınız var." dedi.

İKİNCİ FRANSA, ÜÇÜNCÜ HİNDİSTAN OLDU

Zafere ulaşan Toni-Ann Singh ise para ödülünün sahibi olurken aynı zamanda dünyayı gezecek ve organizasyon kapsamında sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak. Yarışmada ikincilik Fransa'nın, üçüncülük ise Hindistan'ın oldu.

DERECEYE GİREMEDİ

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, "Böylesine güzel bir ülkeyi prestijli bir platformda temsil etmek benim için bir onurdu. Desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim. Çok değiştim, geliştim. Serüvenim şimdi başlıyor." ifadelerini kullandı.