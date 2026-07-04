Özgür Özel: Hain Kemal demenin faydası olmuyor

CHP, mutlak butlan kararı sonrası bölündü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesinin ardından Özgür Özel ve ekibi, durumu kabullenmedi.

Bunun üzerine il il dolaşarak miting yapan Özel, "hain Kemal" sloganlarıyla karşılanıyor.

CHP'de çift başlılık sürerken Özel, son olarak Zonguldak'a geldi.

ZONGULDAK'TA İLGİNÇ ANLAR

Özel, sabah saatlerinde Zonguldak'a ulaştı.

Burada kendisini karşılamaya gelen bazı partililer ile görüşen Özel, "Hain Kemal" sloganları karşısında ilginç bir tepki verdi.

"NE FAYDASI VARSA"

Özgür Özel, Zonguldak’ta atılan “Hain Kemal” sloganına müdahale etti.

Özel, o anlarda sinirlendi ve “Başka bir şey söyleyin. Dönüp dönüp ‘Hain Kemal’... Ne faydası varsa" dedi.

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GRUP TOPLANTISINI DA ÖZGÜR ÖZEL YAPIYOR

Çift başlı CHP'de grup toplantısı da çıkmaza girdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özel, bu konuda da mutabık kalamıyor.

Bu hafta yine Özel'in grup toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENECEK

CHP Grup Toplantısı'nın Eskişehir'de yapılma kararının, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle alındığı öğrenildi.

Zirve dolayısıyla TBMM'nin kapalı olacağı, bu nedenle Özgür Özel'in 7 Temmuz'daki grup toplantısını Eskişehir'de gerçekleştireceği belirtildi.

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