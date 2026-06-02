Dünyanın ilk nükleer atık mezarlığı açılış için gün sayıyor

Finlandiya'nın Eurajoki bölgesinde yerin 433 metre altında inşa edilen Onkalo nükleer atık deposu, tehlikeli radyoaktif atıkları kalıcı olarak saklayacak.

Tesisin işletme ruhsatı alabilmesi için Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu, haziran ayında resmi onay değerlendirmesini sunacak.

YERİN ALTINDA 100 BİN YIL KAPALI KALACAK

Yaklaşık bir milyar euro maliyetle 2004 yılında yapımına başlanan tesis, ülkedeki nükleer reaktörlerden çıkan 6 bin 500 ton uranyumu barındırma kapasitesine sahip.

Atıklar korozyona dayanıklı bakır kaplar içinde bentonit kiliyle sızdırmaz hale getirilecek ve ardından tüneller en az 100 bin yıl boyunca kapalı tutulacak.

Uzmanlar gelecekteki buzul çağlarında yaşanabilecek deprem ve korozyon gibi risk senaryolarını incelerken, yapılan güvenlik değerlendirmelerinin olumlu sonuçlandığı belirtiliyor.

Finlandiya Doğa Koruma Derneği ise nükleer atıkların uzun vadeli ve ciddi bir risk oluşturduğu konusunda ısrar ederek projeye eleştirel yaklaşmaya devam ediyor.

Finlandiya İklim ve Çevre Bakanı Sari Multala, AFP'ye verdiği demeçte, Finlandiya yasalarına göre Finlandiya'da üretilen nükleer atıkların ülke içinde bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi.

1994'teki yasal değişiklikten önce, kullanılmış nükleer yakıtların bir kısmı Rusya'ya gönderiliyordu.