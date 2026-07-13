Dursun Özbek'in Victor Osimhen'e verdiği söz belli oldu

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen'in aktardığı bilgilere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Nijeryalı golcü arasında, özel bir görüşme gerçekleştirildi.

İKİLİ ARASINDAKİ GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre Victor Osimhen, görüşmede Galatasaray'ın gelecek sezonki hedefleri ve kadro yapılanması hakkında bilgi aldı.

Yıldız futbolcunun, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda rekabetçi bir kadro kurulup kurulmayacağı konusunda yönetime garanti talebinde bulunduğu belirtildi.

ÖZBEK'TEN GÜÇLÜ TAKIM SÖZÜ

Levent Tüzemen'in iddiasına göre Dursun Özbek, Osimhen'e yeni sezon planlamasıyla ilgili güvence verdi.

Özbek'in görüşmede, "Önümüzdeki sezon çok daha güçlü, çok daha iyi bir takım kuracağız." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

TRANSFERDE GİZLİLİK UYARISI

Haberde yer alan bir diğer detayda, Dursun Özbek'in, yönetim kurulu toplantısında transfer süreciyle ilgili uyarıda bulunduğu belirtildi.

Özbek'in, transfer görüşmelerinin gizlilik içinde yürütülmesini istediği ve bilgi sızdırılmasına izin verilmemesi gerektiğini yöneticilere ilettiği aktarıldı.

"BÜYÜK SIKINTI ÇIKARIRIM"

Başkan Dursun Özbek'in, transfer çalışmalarında isimlerin dışarı sızması halinde sert tepki göstereceği iddia edildi.

Özbek'in yönetim kuruluna, "Eğer yürüttüğümüz transfer çalışmalarında isimler dışarı sızarsa, bu duruma sebep olanlara büyük sıkıntı çıkarırım." sözleriyle uyarıda bulunduğu öne sürüldü.