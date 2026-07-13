Hırvatistan'da Slaven Bilic dönemi
Hırvatistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Slaven Bilic oldu.
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2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından Zlatko Dalic ile yolların ayrıldığı Hırvatistan Milli Takımı'nda, yeni teknik direktör belli oldu.
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, teknik direktörlük görevine getirildi.
2. KEZ GÖREVE GETİRİLDİ
57 yaşındaki teknik adam, 2006-2012 yılları arasında da Hırvatistan'ı çalıştırmıştı.
Bilic, bu dönemde milli takımla 2.15 maç başı puan ortalaması yakaladı.