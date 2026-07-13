Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil: Borçsuz olan tek kulübüz

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Slovenya kampında kulübün sportif ve mali yapılanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sepil, sarı-kırmızılıların hiçbir kuruma borcu olmadığını ve transfer limitinin bulunmadığını belirtti.

"NEDEN LİMİTİMİZ YOK? ÇÜNKÜ HİÇ KİMSEYE BORCUMUZ YOK"

Mehmet Sepil, kulübün borçsuz mali yapısını ve TFF’den aldıkları transfer limiti muafiyetine vurgu yaparak, "Finansal açıdan ne kadar iyi durumda olduğumuzun en büyük göstergesi, üst üste üçüncü senemizde de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bize transfer limiti uygulanmamasıdır. Neden limitimiz yok? Çünkü hiç kimseye borcumuz yok. Borcunuz olmadığını resmi olarak belgelediğinizde federasyondan bu yazıyı alıyorsunuz. Başka bir kulübün bu durumda olup olmadığını bilmiyorum ancak aksi bir açıklama yapılmadığına göre, bu başarıya ulaşan tek kulübün biz olduğumuzu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"OYUNCULARI DÜŞÜK MALİYETLE GETİRİYORUZ"

Kulübe gelen paraları her zaman akıllı bir şekilde harcadıklarını anlatan Sepil, şöyle konuştu:

“"Biz paraları Göztepe'nin büyümesi için harcayacağız. Akademimiz için harcayacağız. Oyuncu transferinde yeterince para harcamadığımıza dair eleştiriler gelebiliyor. Ben o kanıda değilim. Bizim maaş konusunda bütçemiz diğer takımlara göre düşük. Bunun sebebi de oyuncularımızın Göztepe'ye daha düşük maliyetle gelmesi. Yarı fiyata yabancı oyuncu getirebiliyoruz. Elbette bonservislere para vermekten de çekinmeyiz. Bizi 3-4 milyon eurolar ürkütmüyor. Göztepe'ye gelen oyuncunun hayalleri çok büyük. Gelen ister Türk olsun ister yabancı, Premier Lig hayali kurabiliyor. Emerson bunu başardı belki Romulo da Premier Lig'e gidecek. Juan da gidebilir. Göztepe oyuncular için büyük şans. Kulüpler de oyuncularını Göztepe'de değerlendirmek istiyor."”