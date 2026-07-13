Erzurum ve Erzincan'da trüf mantarından 30 milyon liralık kazanç

Trüf, doğada ender bulunan ve çok lezzetli olduğu için pahalı olan bir mantar türü.

Erzurum ve Erzincan’da 112 bin hektarlık alanda yaklaşık 22 ton trüf mantarı varlığı tespit edilirken, 2024’ten bu yana gerçekleştirilen satışlarla ülke ekonomisine yaklaşık 30 milyon lira katkı sağlandı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Şifa Bahçeleri Projesi kapsamında müdürlük yerleşkesinde hayata geçirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin bulunduğu alanda bilgi verdi.

TRÜF MANTARINI TESPİT ETME ÇALIŞMASI

Karakurt, toprağın 5 ila 20 santimetre altında doğal yetişen ve hassas burunlu köpeklerle toplanan trüf mantarının tespitine yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

ÜLKE EKONOMİSİNE 30 MİLYON LİRA

Trüf mantarının fiyatının geçen yıl 100-150 euro arasında değişiklik gösterdiğini belirten Karakurt, şöyle konuştu:

"Erzurum'da Horasan, İspir ve Aşkale tarafında yaklaşık 20 bin hektar alanda çalışmamızı tamamladık ve 3,5 tona yakın trüf varlığı tespit ettik. Erzincan'da Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü şefliklerinde de yaklaşık 30 bin hektarda envanter ve planlama çalışmalarımızı tamamladık ve yaklaşık 6 ton trüf varlığı tespit ettik. Refahiye Orman İşletme Müdürlüğümüzde yürüttüğümüz çalışmalarda toplam 62 bin hektarda yaklaşık 12,5 ton trüf mantarı tespit edildi. 2024'ten bu yana trüf mantarı satışını yapıyoruz, yaklaşık 30 milyon liranın ülke ekonomisine kazandırılmasını sağladık."

LABORATUVAR ORTAMINDA ÜRETİM

Karakurt, laboratuvar ortamında meşe fidanı köklerine aşılanan mikorizalarla da trüf ürettiklerini anlatarak Erzurum ve Erzincan'da 50 dönümde 2 bin 650 mikorizalı meşe fidanını toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Orman Fidanlık Müdürlüğünün 350 dönüm alana kurulu olduğunu dile getiren Karakurt, bu yıl 2,5 milyon fidan üreteceklerini ve kapasiteyi sonraki sezonda 3 milyona çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Karakurt, 2025’te ahlat, alıç ve kuşburnu gibi türlerden yaklaşık 500 bin orman meyvesi fidanı ürettiklerini, ayrıca lavanta, kekik, adaçayı, ekinezya, karamürver, melisa ve nane türlerinden 15 bin fidanı toprakla buluşturduklarını aktardı.