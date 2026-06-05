Dursun Özbek'ten 27. şampiyonluk sözleri

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 AGS) tarafından düzenlenen "Galatasaray'ın 26. Şampiyonluk Gecesi", başkentte sarı-kırmızılı camianın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen geceye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 AGS Başkanı Ahmet Faruk Ünlüsoy, çok sayıda davetli, iş insanı, dernek üyesi ve taraftar katıldı.

Şampiyonluk kupasının sergilendiği organizasyonda sarı-kırmızılılar marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini bir kez daha yaşadı.

GALATASARAY'DA KUTLAMALAR SÜRÜYOR

1905 AGS tarafından geleneksel hale getirilen şampiyonluk gecesinde, Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği başarılar ve Türk futboluna katkıları da değerlendirildi.

Programa katılan ve burada açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 4 sene üst üste şampiyonluğun Galatasaray adına çok önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ı üst üste 4 sene şampiyon yaparak adından söz ettiren Teknik Direktör Okan Buruk ise, lig kupasını 4 sene üst üste almanın önemli bir başarı olduğunu ve şimdiki hedeflerinin 27. şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

"27. ŞAMPİYONLUK TOPUN AĞZINDA"

Ankara'nın Galatasaray için uğurlu bir yer olduğunu belirten Özbek, "Bugün Ankara ziyaretimize Anıtkabir ziyaretiyle başladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sağladığı fırsatların Galatasaray'ı nereye getirdiğini vurguladık. Dolayısıyla Ankara ziyaretimizi şimdi AGS'nin 26. şampiyonluk kutlaması için yaptığı geceye katılarak da daha keyifli hale getiriyoruz. Tabii AGS son derece önemli derneklerimizden bir tanesi. Özellikle Faruk Başkan'a ben burada teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü Galatasaray'ı Ankara'da gayet iyi temsil ediyorlar. Galatasaray'ın bütün sorunlarıyla ilgililer ve kulübe gereken desteği de burada veriyorlar. Dolayısıyla örnek bir derneğimiz. Onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten uğruna da inanıyorum buranın. Her şampiyonlukta geldik. 27. şampiyonluk topun ağzında. 27. şampiyonluğu kutlamak için de önümüzdeki sene inşallah burada oluruz" diye konuştu.

"HEDEF 27. ŞAMPİYONLUK"

Hedeflerinin 27. şampiyonluk olduğunu vurgulayan Okan Buruk ise, "Birçok derneğimiz hep bize destek oluyor ama Ankara özelinde Faruk Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Burası bizim için önemli ve değerli. Birçok üyemizle burada bir arada olacağız. Onları görmek güzel. Bu kupayı buraya getirmek güzel. Türkiye'yi gezdirmek güzel. 4 senedir bunu yaptık inşallah. Şimdi hedef 27. şampiyonluk" şeklinde konuştu.