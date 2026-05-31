Düzce'de 700 yıllık er meydanında nefes kesen güreş

Düzce’de asırlardır sürdürülen ata sporu geleneği, Balatlı ve Beyören köylerinin ortak organizasyonuyla bir kez daha yaşatıldı. Tarihi güreşlerde hem pehlivanlar er meydanında ter döktü hem de güreş ağalığı için iş insanları arasında yoğun bir rekabet yaşandı. Coşkunun ve geleneğin iç içe geçtiği etkinlikte, kazanan isimler belli oldu.

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE UZANAN ER MEYDANI

Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen Balatlı Köyü Karakucak Güreşleri, bu yıl da Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Balatlı ve Beyören köylerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İmece usulüyle düzenlenen organizasyonda vatandaşlar er meydanını doldururken 88 pehlivan, şampiyonluk için kıran kırana mücadele etti. Güreşler, hem sporcular hem de izleyiciler için büyük heyecana sahne oldu.

88 PEHLİVAN ER MEYDANINDA TER DÖKTÜ

Farklı kategorilerde yapılan güreşlerde sporcular, şampiyonluk için tüm hünerlerini sergiledi. Zorlu müsabakalarda teknik ve güç ön plana çıkarken, final karşılaşmaları büyük alkış aldı.

Er meydanındaki mücadeleler, geleneksel güreş kültürünün günümüzde de güçlü şekilde yaşatıldığını bir kez daha gösterdi.

BAŞPEHLİVANLIKTA MİLLİ SPORCU ZAFERİ

Turnuvanın sonunda başpehlivanlık ünvanını, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Ertuğrul Topal kazandı.

Final müsabakalarının ardından rakiplerini geride bırakan Topal, er meydanında elde ettiği başarıyla organizasyonun en prestijli ünvanının sahibi oldu.

AĞALIK YARIŞINDA KIYASIYA REKABET

Güreşlerin en dikkat çeken bölümlerinden biri de geleneksel güreş ağalığı seçimi oldu. İş insanları arasında geçen yarışta büyük çekişme yaşandı.

2026-2027 dönemi Balatlı Karakucak Güreşleri ağalığı ünvanını, iş insanı Metin Şişman kazandı. Şişman, rakiplerini geride bırakarak yeni dönemin güreş ağası seçildi.

PROTOKOL VE HALK ER MEYDANINDA BULUŞTU

Etkinliğe milletvekilleri, yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyonda yapılan konuşmalarda, ata sporunun gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Yetkililer, Balatlı ve Beyören köylerinin yıllardır sürdürdüğü bu geleneğin korunması ve daha iyi şartlarda devam ettirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“GELENEKLER GELECEĞE TAŞINMALI”

Etkinlikte konuşan yetkililer, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti. Güreşlerin sadece bir spor değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğuna vurgu yapıldı.

ASIRLIK GELENEK COŞKUYLA SÜRDÜRÜLÜYOR

700 yıllık geçmişe sahip Balatlı Köyü Karakucak Güreşleri, bu yıl da hem sporcuların mücadelesi hem de halkın yoğun ilgisiyle tamamlandı. Organizasyon, Düzce’de ata sporu güreşin yaşatılmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.