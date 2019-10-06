Düzce'de kaza: 2 ölü

Türkiye'nin Fırat'ın doğusu için başlayacağı harekat öncesinde YPG/PKK'lı teröristler sınırdaki Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'a yerleştirildi.

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Şenol Güneş: Ben Trabzonspor'un kendisiyim

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon'da kendisine tepki gösterenler ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Bana kızabilir, beni sevmeyebilirsin ama beni oradan koparamazsın" dedi.