Düzce'de kaza: 2 ölü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki Şaban Kayacan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı.
Düzce'de otomobil viyadükten düştü ViDEO
VİYADÜKTEN AŞAĞI UÇTU
Otomobil, bariyerleri aşarak viyadükten düştü. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
2 ÖLÜ, 2 YARALI
Ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Sabahat Kayacan ve Fadime Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile Şevval Ebru Kayacan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.