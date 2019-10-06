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Düzce'de kaza: 2 ölü

Kontrolden çıkan seyir halindeki araç, bariyerleri aşarak viyadükten aşağı uçtu.

AA | 06.10.2019 - 12:29..
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki  Şaban Kayacan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı.

Düzce'de kaza: 2 ölü

Düzce'de otomobil viyadükten düştü ViDEO

VİYADÜKTEN AŞAĞI UÇTU

Otomobil, bariyerleri aşarak viyadükten düştü. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'de kaza: 2 ölü

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Sabahat Kayacan ve Fadime Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile Şevval Ebru Kayacan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de kaza: 2 ölü

Düzce'de kaza: 2 ölü

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