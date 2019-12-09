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Düzce’de kış lastiği takmayan 175 araca 109 bin lira ceza

Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kış lastiği takmayan veya diş derinliği uygun olmayan 175 araca 109 bin 148 lira cezai işlem uygulandı.

İHA | 09.12.2019 - 18:17..
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 1 Aralık 2019’dan itibaren ticari araçlarda kullanılması zorunlu hale gelen kış lastiği denetimleri devam ediyor.

LASTİKLER ÖZENLE İNCELENDİ

Başlayan kış lastiği takma zorunluluğu ile birlikte vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince denetimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 1-9 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme ekiplerince yapılan kış lastiği uygulamasında kontrol edilen 9 bin 823 ticari araçtan kış lastiği takmayan veya lastik
diş derinliği uygun olmayan 130 araca toplam 81 bin 250 TL cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince de kontrol edilen 250 okul servis aracından 23 araca ve 2 bin 27 ticari araçtan 22 araca toplam 25 bin 871 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, uygulama çerçevesinde okul servis araçları, diğer servis araçları, hafif ticari araçlar, minibüs, çekici, kamyon ve otobüslerde kış lastiği ve kış lastiklerinin diş derinliklerinin uygun olup olmadığının kontrol edildiği belirtildi. Vali Zülkif Dağlı’nın talimatları doğrultusunda özellikle okul servis araçları ve diğer servis araçları ile kış lastiği takma zorunluluğu bulunan diğer ticari araçların titizlikle denetlenmekte olup, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollerin aralıksız devam edeceği bildirildi. Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan ticari araçlarda kış lastiği takmama cezasının 625 TL olarak uygulanacağı hatırlatıldı.
Düzce’de kış lastiği takmayan 175 araca 109 bin lira ceza -1

Düzce’de kış lastiği takmayan 175 araca 109 bin lira ceza -2

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