İstanbul'da 5 katlı binada çıkan yangında 7 kişi kurtarıldı

İstanbul'da sabah saat 06.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Bahar Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

DUMAN TÜM BİNAYI SARDI

Yangın hızla büyürken dumanlar bütün katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın hızla kontrol altına alındı.

7 KİŞİ MAHSUR KALDI

Duman sebebiyle üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedbiren tüm bina tahliye edilirken sokakta yaşayan vatandaşların bir kısmı evlerinden meraklı gözlerle yangını izledi bir kısmı ise panikle kendini sokağa attı.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve duman tahliyesi yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.