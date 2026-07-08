İran'dan ABD'ye uyarı: Boyun eğmeyeceğiz

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının ardından Tahran yönetiminden Washington'a bir tepki daha geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin İran'la varılan mutabakat zaptını birçok alanda ihlal ettiğini hatırlatarak bu ihlalleri Hürmüz Boğazı'ndaki İran düzenlemelerine uyulmaması, sürekli hale gelen yeni saldırı tehditleri, petrol yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konması, İran'ın güneyine yönelik saldırılar ve Lübnan'a karşı devam eden Siyonist saldırganlığı olarak sıraladı.

İran'ın tüm bu ihlallere sessiz kalmayacağının altını çizen Kalibaf, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Bu yol hiçbir yere varmaz. Boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ABD SALDIRILARINA EZİCİ BİR YANIT VERİLECEK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatem-ul Enbiya Merkez Karargahı ise ABD'nin İran'daki askeri hedefleri bir kez daha vurmasını 'açık bir saldırganlık eylemi' olarak nitelendirerek bu saldırıları kınadı.

ABD'nin saldırganca eylemlerine 'ezici bir yanıt verileceği' belirtilen açıklamada 'İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine yönelik herhangi bir dış müdahaleye izin vermeyeceği' aktarıldı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler ve petrol tankerleri için tek güvenli yolun 'İran tarafından belirlenen rota' olduğu hatırlatıldı.