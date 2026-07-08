Edirne'de meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı
Edirne'de otomobillerin kavşakta çarpıştığı kazada ağır yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Edirne’nin İpsala ilçesi Esetçe kavşağında S.Ç. yönetimindeki otomobil, kavşaktan çıkış yapan C.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada C.B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)