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Edirne'de meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı

Edirne'de otomobillerin kavşakta çarpıştığı kazada ağır yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ensonhaber / İHA
Edirne'de meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı
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Edirne’nin İpsala ilçesi Esetçe kavşağında S.Ç. yönetimindeki otomobil, kavşaktan çıkış yapan C.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada C.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)