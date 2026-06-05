Düzce'de uçuruma yuvarlanan sürücüsü öldü
Düzce'de 50 metrelik uçuruma devrilen çekicinin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Düzce'nin Yığılca ilçesi Mengen köyü mevkisinde Hüseyin Bölük idaresindeki otomobil yüklü çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bölük, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi