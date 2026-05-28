Düzce'nin doğal güzellikleri, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Batı Karadeniz’in gözde destinasyonlarından Düzce’ye akın etti. Yeşilin her tonunu barındıran ormanlar, şelaleler ve Karadeniz’in serin kıyıları, tatilcilerin yoğun ilgisiyle dolup taştı. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere yakınlığıyla da tercih edilen kentte, hem doğa hem de deniz turizmi aynı anda hareketlilik yaşadı.

DOĞA TURİZMİNİN GÖZDE NOKTALARI DOLDU

Düzce’nin en çok ziyaret edilen alanlarından Samandere, Aydınpınar ve Güzeldere şelaleleri, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. İlkbaharın canlı renkleriyle birleşen şelaleler, doğa tutkunlarına görsel şölen sundu.

Samandere Şelalesi, kayın ve gürgen ormanları arasında oluşturduğu doğal atmosferle ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu.

Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı ise yapılan çevre düzenlemeleri ve kolay ulaşım imkânıyla özellikle ailelerin tercih ettiği alanlar arasında yer aldı.

Güzeldere Şelalesi çevresinde de bayram boyunca yoğunluk yaşanırken, ziyaretçiler doğa yürüyüşleri ve fotoğraf çekimleriyle vakit geçirdi.

EFTENİ KUŞ CENNETİ DOĞASEVERLERİ AĞIRLADI

Efteni Gölü Kuş Cenneti, 150’den fazla göçmen kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin uğrak noktası oldu. Bölge, özellikle sessiz ve doğal ortam arayan ziyaretçiler tarafından tercih edildi.

AKÇAKOCA SAHİLLERİNDE YOĞUNLUK

Karadeniz kıyısındaki Akçakoca ilçesinde ise sahiller doldu. Tatilciler denize girerek sıcak havanın tadını çıkarırken, kumsallarda gün boyu hareketlilik yaşandı.

DOĞA VE DENİZ TURİZMİ BİR ARADA

Şelaleleri, ormanları ve sahilleriyle Düzce, bayram tatilinde hem doğa hem de deniz turizmini bir arada sunarak ziyaretçilerine geniş seçenekler sağladı. Bölgedeki yoğunluğun tatil süresince devam etmesi bekleniyor.