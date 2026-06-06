e-YÖKDİL sonuçları açıklandı

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Binlerce adayın beklediği açıklama geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YÖKDİL 2026/1 İngilizce-Fen Bilimleri sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

SONUÇLAR ONLİNE ERİŞİMDE

Kurum tarafından yapılan bilgilendirmede, sınava ait tüm değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ADAYLARA UYARI

Yetkililer, adayların sonuç bilgilerine yalnızca resmi kanallar üzerinden ulaşmaları gerektiğini hatırlatarak, kişisel bilgilerin güvenliği konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu.