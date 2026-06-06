İran Milli Takımı futbolcuları, Dünya Kupası'na gitmeden önce Kur'an-ı Kerim'i öptü

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2026 Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sararken, İran'ın turnuvaya katılım sağlayıp sağlayamayacağı gündemdeydi.

ABD ile kısa süreli bir vize krizi yaşanmış, ardından sorun iki ülke arasında çözüme kavuşturulmuştu.

MEKSİKA'YA DOĞRU YOLA ÇIKMADAN ANLAMLI BİR HAREKET GELDİ

İran Milli Takımı futbolcularının Meksika'ya doğru yola çıkması beklenirken, futbolculardan dikkat çeken bir hareket geldi.

İran Milli Takımı futbolcuları, Meksika'ya Dünya Kupası için gitmeden önce bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler.

KUR'AN-I KERİM'İ ÖPTÜLER

Ardından tüm oyuncular toplanarak Kur'an-ı Kerim'i öptüler.

Bu, İran Milli Takımı'nın bu anlamı hareketi ilk yapışı değildi.

İran Milli Takımı , 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na katıldığında da aynı hareketi gerçekleştirmişti.