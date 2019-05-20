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E5’te iki kaza meydana geldi

E5'te meydana gelen iki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

İHA | 20.05.2019 - 15:38..
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E5 karayolu Ankara istikameti Yenisahra mevkiinde, bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet yan yattı.

YARALANAN SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobil ve kamyonetin yaralanan sürücüleri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sıralarda, hemen 20 metre ileride başka bir kaza daha yaşandı. İki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

E5’te iki kaza meydana geldi

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Art arda meydana gelen iki kaza nedeniyle E5 karayolu üzerinde, ciddi trafik yoğunluğu yaşandı.

Trafik durma noktasına gelirken, olayı uzaktan gördüğünü ifade eden bir vatandaş, büyük bir gürültü üzerine olay yerine geldiklerini ve yaralanan sürücülerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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