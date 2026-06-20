Ece İrtem'in ölümü sonrası gündem oldu: Maymun ısırığı öldürür mü?

Sanat camiasını yasa boğan ölüm…

Oyuncu Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'deki evinde 35 yaşında hayatını kaybetti.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirmesi yapılan ünlü oyuncunun, Tayland seyahati sırasında yaşadığı öne sürülen bir maymun ısırığı iddiası da gündeme geldi.

AVUKATINDAN ‘MAYMUN ISIRIĞI’ AÇIKLAMASI

Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, ünlü oyuncunun ani ölümünde Tayland gezisinde maruz kaldığı maymun ısırığının da etkili olabileceğini belirterek otopside bu ihtimalin de değerlendirilmesi için savcılığa dilekçe verdi.

Dilekçede, Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet yara izi tespit edildiği belirtilirken aile bireylerinin, İrtem'in Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade ettikleri aktarıldı.

MAYMUN ISIRIĞI ÖLDÜRÜR MÜ?

Bu açıklama üzerine kamuoyunda “Maymun ısırığı öldürür mü? Soruları da merak konusu oldu.

Uzman değerlendirmelerine göre hayvan ısırıkları, özellikle enfeksiyon riski nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

AĞIZDAKİ BAKTERİLER ENFEKSİYON OLUŞTURABİLİYOR

Maymun ısırıkları ise nadir de olsa ciddi enfeksiyonlara ve sepsis adı verilen kan zehirlenmesine neden olabiliyor.

Maymunların ağızlarında bulunan bakteriler, ısırık sırasında deri altına ve daha derin dokulara ulaşarak enfeksiyon oluşturabiliyor.

Hayvan ısırıklarına bağlı yaralanmaların %2 ila %21'ini oluşturan maymun ısırığı vakaları; kuduz, simian retrovirüsler, sepsise (kan zehirlenmesi), Herpes B virüsü ve mpox (maymun çiçeği) gibi hastalıkların yanı sıra, Salmonella ve Campylobacter türlerinin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonlarla da ilişkilendirilmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanlar, maymun ısırığından sonraki günlerde; yüksek ateş ve titreme, hızlı kalp atışı, hızlı nefes alıp verme, şiddetli halsizlik ve güçsüzlük, bilinç bulanıklığı veya uyku hali, tansiyon düşüklüğü, yarada artan kızarıklık, şişlik ve akıntı gibi belirtilerin olabileceğini söylüyor.

SEPSİS (KANDA ENFEKSİYON) NEDİR?

Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı verdiği aşırı tepki sonucu gelişen ve hayati risk oluşturabilen bir durum olarak tanımlanıyor.

Erken müdahale edilmediğinde organ yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor.