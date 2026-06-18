Eda Ece'den “Düğünümüz Var” açıklaması: Hem tarihi hem partnerini duyurdu

Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı City’s'de objektiflere yansıdı.

Hem özel hayatına hem de kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan Ece, iki yaşındaki kızı Mina İpek ile ilgilenmenin yoğun ama bir o kadar da keyifli olduğunu belirtti.

Ece, özel hayatının yanı sıra hayranlarının uzun süredir beklediği yeni projesi hakkında da önemli detaylar verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Eda Ece, merakla beklenen “Düğünümüz Var” dizisinin çekimlerinin Ağustos ayı itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Partnerini de açıkladı

Dizinin en çok dikkat çeken kısımlarından biri ise başrol partnerinin kim olacağıydı. Eda Ece, dizide kendisine eşlik edecek ismin Buğra Gülsoy olduğunu açıkladı.

İkili, 2016 yılında vizyona giren ve büyük ilgi gören "Görümce" sinema filminde de birlikte rol almıştı.

Yıllar sonra tekrar aynı projede buluşacak olan Ece ve Gülsoy'un, bu yeni dizide nasıl bir uyum yakalayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.