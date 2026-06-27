Edirne'de 38 yıldır görevde olan öğretmene duygusal veda

Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan İpsala Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Sevil Darısapı, 38 yıllık meslek hayatını düzenlenen veda programıyla tamamlayarak emekliliğe uğurlandı.

Uzun yıllar eğitim camiasına hizmet veren ve çok sayıda öğrenci yetiştiren Darısapı için okulda anlamlı bir tören düzenlendi.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

Öğrencileri ve meslektaşları tarafından çiçeklerle uğurlanan deneyimli öğretmen, duygu dolu anlar yaşadı.

Öğrencileriyle tek tek vedalaşarak helallik alan Darısapı, alkışlar eşliğinde okuldan ayrıldı.

Törende konuşan öğretmenler, Darısapı’nın eğitim hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

İpsala Atatürk İlkokulu yönetimi ise yaptığı açıklamada, Sevil Darısapı’na emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.