Edirne'de elektrik akımı ile balık avladılar

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Edirne'nin Süloğlu ilçesinde suya elektrik akımı vererek kaçak balık avlayanlar, tespit edildi.

Süloğlu ilçesindeki Sülecik Göleti'nde yapılan denetimlerde jandarma ekipleri, aküyle suya elektrik akımı vererek avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Olayın ardından Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince '1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu', 'Su Ürünleri Yönetmeliği' ve 'Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ' hükümleri kapsamında şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

CEZA KESİLDİ

2 kişiye toplam 189 bin 622 lira idari para cezası kesildi.

Yetkililer, su ürünleri avcılığında elektrik kullanımının yasak olduğunu hatırlatarak, bu yöntemin su ekosistemine, balık popülasyonuna ve biyolojik çeşitliliğe ciddi zarar verdiğini belirtti.

Su ürünleri kaynaklarının korunması, doğal dengenin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması amacıyla kaçak ve usulsüz avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.