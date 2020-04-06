Edirne'de evde kumar oynayan kişilere 43 bin lira ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir grubun apartman dairesinde kumar oynadığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.

12 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri, A.Ç.'nin adresine gittiğinde mutfak masasında kumar oynayan 4 kişi ile evde bulunan 8 kişiyi yakaladı. Evde kumarda kullanılan 215 lira ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

Evin mutfağında kumar oynarken yakalandılar

43 BİN LİRA PARA CEZASI

Şüphelilere hem koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten hem de kumar oynamaktan toplam 43 bin 204 lira cezai işlem uygulandı.

Ev sahibi A.Ç. hakkında da ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldı.