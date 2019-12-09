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Edirne'de içeri alınmadığı bara ateş etti

Yaşı 18'den küçük olduğu için içeri alınmayan U.S., bara ateş ettikten sonra gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

DHA | 09.12.2019 - 14:21..
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Edirne'nin Ayşekadın semtinde bulunan otelin giriş katındaki bara girmek isteyen U.S. adlı erkek çocuğu ile yaşı 18'den küçük olduğu gerekçesiyle içeri almayan görevliler arasında tartışma çıktı.

EVE GİDİP TÜFEK ALDI

U.S., bara giremeyince eve gidip kurusıkı tüfeği alarak, tekrar barın önüne geldi. "Beni tanıyacaksınız. Siz kimsiniz beni içeri almayacaksınız" diye bağıran U.S., elindeki tüfekle eğlence mekanı ve havaya doğru 2 el ateş açtı.

İçeri alınmadığı bara ateş etti VİDEO

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaralanan olmayan olaydan sonra U.S., barın önünden ayrıldı. Saldırı anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

YAKALANDI, SERBEST KALDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, U.S.'yi elindeki tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de içeri alınmadığı bara ateş etti

Edirne'de içeri alınmadığı bara ateş etti

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