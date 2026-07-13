Edirne'de iki yılanın dikkat çeken dansı kamerada

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde ceviz üreticiliği yapan Akif Şaban Gündüz, öğle saatlerinde kontrol amacıyla bahçesine gittiği sırada birbirine dolanmış halde hareket eden iki yılanla karşılaştı.

Karşısındaki ilginç manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gündüz, cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı.

"YILANLARIN GERÇEK DANSI" NOTUYLA PAYLAŞTI

Doğadaki dikkat çekici görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Gündüz, videoya "Yılanların gerçek dansı" notunu ekledi.

Birbirlerine dolanarak yükselip dönen yılanların hareketleri, izleyenlerin ilgisini çekerken görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşımın ardından video sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaştı.

Kullanıcılar görüntülere çok sayıda yorum yaparken, bazıları yılanların çiftleşme davranışı sergilediğini, bazıları ise bunun iki erkek yılan arasında yaşanan güç mücadelesi olabileceğini ifade etti. Uzmanlar ise benzer davranışların tür ve döneme bağlı olarak farklı nedenlerle görülebileceğini belirtiyor.

DOĞANIN İLGİNÇ ANLARINDAN BİRİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, Trakya'da doğal yaşamın dikkat çekici anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Tarım arazilerinde zaman zaman görülen yılanlar, doğal ekosistemin önemli bir parçası olarak değerlendirilirken, uzmanlar yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında güvenli mesafenin korunması ve müdahalede bulunulmaması gerektiğini vurguluyor.