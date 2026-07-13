Kabine toplantısı başladı: Gündemde NATO zirvesinin yansımaları var

Siyasette yoğun gündem devam ediyor.

NATO Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeniden toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda, önemli konu başlıkları bulunuyor.

NATO ZİRVESİ'NDE ALINAN KARARLAR

Toplantının ana gündem başlığı, 7-8 Temmuz tarihlerindeki Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nin yansımaları olacak.

Temas trafiğinin detayları masaya yatırılırken F-35 programına geri dönüş ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda verilen atılacak adımlar ele alınacak.

S-400'LER KONUSUNDA ATILACAK ADIMLAR

Toplantının en önemli konularından bir tanesi de F-35 alım sürecindeki etkisi konuşulan S-400'ler olarak öne çıkıyor.

S-400 Hava Savunma Sisteminin 3'üncü bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim de toplantıda masaya yatırılacak.

Bununla bağlantılı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki son durum da konu başlıkları arasında yer alıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak.

Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler, toplantıda değerlendirilecek.