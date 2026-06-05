Edirne'de işçilerin grev yaptığı madende yangın

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Kiremitçiler Maden Ocağı bünyesindeki kömür kurutma tesisinde, makinelerin aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Tesisten yükselen dumanları fark eden çalışanlar, durumu hemen yetkililere bildirerek müdahale için harekete geçti.

Kısa sürede büyüme riski taşıyan yangın, çalışanların dikkati sayesinde erken fark edildi ve olası bir faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı.

KEPÇE OPERATÖRÜNÜN MÜDAHALESİ BÜYÜK HASARI ÖNLEDİ

Yangına ilk müdahaleyi, tesiste görev yapan kepçe operatörü gerçekleştirdi. Operatör, iş makinesini kullanarak yanan malzemeleri dağıttı ve alevlerin çevredeki bölümlere sıçramasını engellemeye çalıştı.

Yapılan müdahale sayesinde yangının tesisin diğer alanlarına yayılması önlenirken, ekiplerin çalışmalarıyla alevler tamamen kontrol altına alındı.

CAN KAYBI YAŞANMADI, MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangında herhangi bir çalışanın zarar görmediği öğrenildi. Ancak tesisin bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik inceleme başlatırken, hasarın boyutuna ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İŞÇİLERİN EYLEMİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Kiremitçiler Maden Ocağı işçilerinin maaş ve kıdem tazminatı alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle başlattıkları eylemlerin sürdüğü öğrenildi.

Maden sahası önünde bir süredir haklarını talep eden işçiler, alacaklarının ödenmesini isterken, tesiste meydana gelen yangın bölgedeki gergin gündeme yeni bir gelişme olarak yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının ardından ilgili kurumlar tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, yangının çıkış sebebinin net olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.