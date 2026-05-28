Edirne'de sağanaka ve dolu, hayatı felç etti

Edirne’de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini artırarak yaşamı olumsuz etkiledi. Yer yer doluya dönüşen yağış, kentte günlük hayatı durma noktasına getirdi.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kısa sürede yükselen su seviyesi nedeniyle yollar adeta göle dönerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Su baskınlarının etkili olduğu bölgelerde bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Sürücüler kendi imkânlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, bazı noktalarda trafik tamamen durdu.

DOLU YAĞIŞI DA ETKİLİ OLDU

Yağışın bazı bölgelerde fındık büyüklüğünde dolu şeklinde etkili olduğu bildirildi. Dolu yağışı özellikle açık alanlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, cami, durak ve iş yerlerinin saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Kentte kısa sürede oluşan yoğunluk dikkat çekti.

TARIM ARAZİLERİNDE ENDİŞE

Özellikle düşük kotlu bölgelerde etkili olan yağışın, bazı tarım arazilerinde de zarara yol açmış olabileceği değerlendiriliyor. Bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.