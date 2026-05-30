Edirne'de Tunca Nehri'nde ceset bulundu

Edirne'de Tunca Nehri'nde yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirtilen bir ceset tespit edildi.

Edirne’de Tunca Nehri’nde Sarayiçi mevkisinde nehirde hareketsiz kişiyi görenlerin ekiplere ihbarda bulundu.

Bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri intikal etti.

BOTLA ÇIKARTILDI

AFAD ekipleri, bot yardımıyla sudan aldıkları erkek cesedini kıyıya çıkardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)