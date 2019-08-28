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Edremit'te sazlık alanda yangın

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

DHA | 28.08.2019 - 03:59..
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı

Mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeve polise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit, Zeytinli ve Burhaniye itfaiyelerine bağlı ekipler, 14 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de bu sırada, Edremit-Burhaniye arasında ulaşımı sağlayan tali yolu trafiğe kapattı.

5 HEKTAR KÜL OLDU

Müdahalelere rağmen kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan ve yazlık konutlara yaklaşan alevler, itfaiye ekiperinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olurken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Edremit'te sazlık alanda yangın

Edremit'te sazlık alanda yangın

Edremit'te sazlık alanda yangın

Edremit'te sazlık alanda yangın

Edremit'te sazlık alanda yangın

Edremit'te sazlık alanda yangın

Edremit'te sazlık alanda yangın

Edremit'te sazlık alanda yangın

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