Ege'de 9 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı 36 bin

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, yılın ilk 9 ayı için düzensiz göçle mücadele istatistiklerini açıkladı.

DÜZENSİZ GÖÇ RAPORU YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege'de düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine yönelik 1 Ocak-27 Eylül 2019 tarihleri arasındaki 'Düzensiz Göç İstatistikleri Raporu'nu yayınladı.

Raporda ilk 9 aylık dönemde 36 bin 600 yasa dışı göçmen yakalandığı bilgisinin yanı sıra, kaçak giriş yoğunluğunun en yoğun olduğu zamanın da mayıs ve ekim ayları olduğu bilgisi verildi. Rapora göre 51 kaçakçı organizatör yakalanırken, 29 mülteci de hayatını kaybetti.















