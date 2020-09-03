ALES sonuçları açıklandı

16 Ağustos'ta düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, ALES sonuçların bugün açıklanacağını duyurmuştu.

SONUÇLAR ÖSYM'NİN SİTESİNDE

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise sonuçların açıklandığı belirtildi. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN