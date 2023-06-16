19 milyon öğrenci için yaz tatili başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karnesini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline girecek.

AA & Ensonhaber

19 milyon öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

12 Eylül 2022'de başlayan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem bugün sona erecek.

Öğrenciler eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatilinde atacak.

Deprem bölgesinde telafi programları yapılacak

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül'de uygulanacak.

17-18 Haziran'da YKS var

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak.

YKS birinci oturum temel yeterlilik testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum alan yeterlilik testleri (AYT) ve üçüncü oturum yabancı dil testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.

Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme heyecanını yaşayacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.

Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere yıl sonu mesajında "Bugün aldığınız karne sizlerin sadece bir dönemlik performansınızı ifade etmektedir. Bizler için asıl önemli olan sizlerin şahsiyet sahibi bireyler olarak yetişmesidir" ifadelerini kullandı.

Tekin, öğrencilerin tatil sevincini yaşarken okumayı ve araştırmayı ihmal etmemesi gerektiğini hatırlatarak, "Tatilde sınırsız bir şekilde bilgisayarda ya da internette vakit geçirmeyin. Dinlenin, eğlenin, aileleriniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirin" dedi.

Bakan Tekin, 1 milyon 200 bin öğretmenin daima destekçisi olacaklarına da dikkati çekti.

Mesleki gelişim eğitimi ÖBA üzerinden gerçekleştirilecek

2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.