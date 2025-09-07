2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına çok az kaldı, okul heyecanı başladı.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın dersbaşı yapacak.

3 aylık yaz tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak.

YARIN OKULLAR AÇILIYOR

Bu kapsamda, yeni eğitim öğretim yılı için okullarda hazırlıklar tamamlandı.

İçeriği güncellenen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitapları sıralarda öğrencileri bekliyor.

YENİ MÜFREDAT EĞİTİMİ UYGULANACAK

Bu yıl, ders kitaplarının içeriği de güncellendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat, geçen yıl ilk kez okul öncesi,1,5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerine uygulanmıştı.

Bu yıl ise 2,6 ve 10'uncu sınıf öğrencileri de yeni müfredata göre eğitim görecek.

KAREKOD UYGULAMASIYLA DİJİTAL İÇERİKLERE ERİŞECEKLER

Kitapların arkasında bulunan karekod sayesinde içeriklere dijital olarak da ulaşılabilecek.

Öğrenciler; animasyon, simülasyon, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara erişebilecek.

ÖĞRENCİLER YENİDEN FORMA GİYECEK

Bu yıl okullarda yeniden forma zorunluluğu da olacak.

Okul formalarında herhangi bir marka ya da logo bulunmayacak.

Belirlenen okul forması 4 yıl geçerli olacak ve değiştirilmeyecek.

OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi- özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Bu kararın, özellikle sabah saatlerinde yaşanacak trafik sıkışıklığını hafifletmesi ve öğrencilerin okullarına daha güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlaması hedefleniyor.