Edirne’de gençler, robotik kodlama ve yapay zeka ile geleceğe hazırlanıyor

Edirne’de öğrenciler, ders saatleri dışında gençlik merkezlerinde robotik kodlama ve yapay zeka eğitimlerine katılarak teknolojiyi sadece kullanmakla kalmayıp üretmeyi de öğreniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen programla öğrenciler, bilim ve teknoloji alanında yetkin bireyler olarak yetiştiriliyor.

GENÇLİK MERKEZLERİNDE UYGULAMALI EĞİTİM

Şehit Polis Nefise Çetin Özsoy Atölyesi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde; öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı dersler alıyor. Program kapsamında 8 hafta süresince 50 öğrenciye robotik kodlama eğitimi veriliyor.

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ İÇİN HAZIRLIK

Edirne Gençlik Merkezi Müdürü Zekeriya Bayrak, öğrencilerin ders sonrası zamanlarını verimli değerlendirdiğini belirterek şunları söyledi:

Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitimlerin çıktısını DENEYAP Teknoloji Atölyeleri sınavlarında gösterecek. Teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten bir gençlik için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bayrak, yapay zekanın önemine dikkat çekerek, öğrencilerin bu alanda bilinçli ve üretken bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiğini söyledi. Gençlik Merkezi Gençlik Lideri ve bilgisayar öğretmeni Bayram Atalay da eğitimlerde robotik, algoritma ve yapay zeka konularında temel kazanımlar sağlandığını vurguladı:

Bu eğitimler DENEYAP süreci öncesinde gençlerimize altyapı kazandırıyor. Amacımız, onları ileri seviyedeki teknoloji eğitimlerine hazırlamak.

ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

Melisa Özbek, eğitimleri sadece bir ders değil sorumluluk olarak gördüğünü ifade ederken Kayra Geyhan, gelecekte doktor olmak istediğini ve robotik kodlama ile yapay zekanın tıp alanında önemli olduğunu söyledi.

Veliler de ders sonrası programların çocukların gelişimine katkı sunduğunu belirtti. Pakize Mert, “Çocuğum bu alana ilgi duyuyor ve yeteneği var. Bir yıldır bu eğitimi bekliyorduk, açılması iyi oldu. Önceden bu tür dersler yoktu; çocukların dersten sonra zamanını gençlik merkezlerinde geçirmesi çok faydalı” dedi.

Edirne’deki gençlik merkezleri, teknolojiyi üretme becerisini kazandırarak öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçlıyor.