Antalya’da öğrenciler topraksız çilek üretimini yerinde öğrendi

Antalya’da Yonca ve Ersan Kotiloğlu çifti tarafından Kumluca ilçesinde kurulan ve yaklaşık 18 bin dekar alanda faaliyet gösteren çilek üretim tesisinde, üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Modern seralarda gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, topraksız tarım teknikleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Program kapsamında Akdeniz University Kumluca Vocational School Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Kalkan koordinasyonunda tesisi gezerek üretim süreçlerini yerinde gözlemledi.

GELENEKSEL ÜRETİME ALTERNATİF MODEL

Kotiloğlu çifti tarafından örtü altı üretimine alternatif olarak kurulan tesiste, modern sistemlerle topraksız çilek üretimi gerçekleştiriliyor. Üreticiler, bu yöntemin hem verim hem de kalite açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade ediyor.

Tesis sahibi Ersan Kotiloğlu, geleneksel üretimde bir dekarda yaklaşık 6 bin çilek fidesi dikildiğini, topraksız tarım yöntemiyle ise bu sayının 14 bine kadar çıkabildiğini söyledi. Kotiloğlu, artan fide sayısının ürün miktarında da önemli bir artış sağladığını belirtti.

ERKEN HASAT VE DAHA AZ MALİYET

Topraksız tarım sayesinde erken hasat yapılabildiğini vurgulayan Kotiloğlu, ürünlerin daha yüksek fiyatla pazarlanabildiğini dile getirdi. Üretim koşullarının tamamen kontrol altında tutulabildiğini aktaran Kotiloğlu, bu sayede bitkilerin hastalıklara karşı daha dayanıklı hale geldiğini ve işçilik maliyetlerinin azaldığını ifade etti.

KALİTE VE RAF ÖMRÜ ARTIYOR

Tesisin danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Pınar Kalkan da topraksız tarımın yalnızca üretim miktarını değil, ürün kalitesini de artırdığını söyledi.

Bu yöntemle yetiştirilen çileklerin raf ömrünün daha uzun olduğunu belirten Kalkan, görünüm ve lezzet açısından da daha standart bir ürün elde edildiğini kaydetti.

ÜRÜNLER BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Tesiste üretilen çileklerin yurt dışı pazarlarında da talep gördüğünü ifade eden Kalkan, ürünlerin Rusya, Kazakistan, Gürcistan ve Ermenistan’ın yanı sıra Malezya gibi uzak ülkelere de ihraç edildiğini sözlerine ekledi.