2021 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, yerleştirme sonuçlarının açıklandığını adaylara duyurdu. Yerleşen adayların kayıt yaptıracağı tarih belli oldu.

Tercihleri 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında alınan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları belli oldu.

Konuyla ilgili açıklama, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün'den geldi.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU

Aygün, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." duyurusunda bulundu.

Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI

Aygün, sonuçların hayırlı olmasını temenni ederek, "Lisans eğitiminizde başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

DGS sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıtları 17-24 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 17-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

2021 DGS YERLEŞTİRME SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN