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    2021 LGS tercih tarihleri belli oldu

    Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
    • AA
    • 30.06.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 13:38
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    2021 LGS tercih tarihleri belli oldu

    Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

    Bu yılki LGS merkezi ve yerel yerleştirmelerde, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri kullanılmayacak.

    LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.

    AYRINTILAR GELECEK...

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