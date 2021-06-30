- Haberler
- Eğitim Haberleri
- 2021 LGS tercih tarihleri belli oldu
2021 LGS tercih tarihleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
- AA
- 30.06.2021 - 13:34
- Güncelleme : 30.06.2021 - 13:38
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
Bu yılki LGS merkezi ve yerel yerleştirmelerde, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri kullanılmayacak.
LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.