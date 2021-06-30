2021 LGS tercih tarihleri belli oldu

2021 LGS tercih tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

Bu yılki LGS merkezi ve yerel yerleştirmelerde, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri kullanılmayacak.

LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.

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